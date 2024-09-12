Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Hapis cezasıyla aranan suçlu kardeşine ait kimlikle yakalandı

Hapis cezasıyla aranan suçlu kardeşine ait kimlikle yakalandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Eylül 2024 11:21 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:23
Hapis cezasıyla aranan suçlu kardeşine ait kimlikle yakalandı

Bilecik'te polis ekipleri 9 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheliyi kardeşine ait kimlikle yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Bilecik'te 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs kardeşine ait kimlikle yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kozluk Asliye Ceza Mahkemesince; ‘Yabancıyı Ülkeye Sokan Veya Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama' ve Bitlis 1. Asliye Ceza Mahkemesince; ‘Yabancıyı Ülkeye Sokan Veya Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama' suçlarından 9 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşine ait kimlikle yakalandı.

CEZA İNFAZ KURUMU'NA TESLİM EDİLDİ

Kardeşine ait kimlikle yakalanan şüpheli hakkında ‘Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması' suçundan yasal işlem başlatıldı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...