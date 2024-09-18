Haraç vermeyince dehşeti yaşadı! Önce 2 oğlunu kurşunladılar daha sonra kafe ve petrol istasyonuna saldırdılar

18 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:51

Adana'da yaşayan 68 yaşındaki S.Ü'nün hayatı bir anda kabusa döndü. Kardeşi ve yeğeninin kendisinden tam 10 milyon dolar haraç istediğini söyleyen S.Ü, parayı vermeyi kabul etmeyince başına gelmeyen kalmadı. Önce S.Ü'nün iki oğlunu vurduran şahıslar ardından kafe ve petrol istasyonlarını kundakladı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Akılalmaz olay Adana​'da yaşandı. Kardeşi ve yeğenine 10 milyon dolar haraç vermediği için önce 2 oğlu sonra da petrol istasyonu kurşunlanan S.Ü.'nün son olarak da kafesi ve petrol istasyonu kundaklandı.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Adana'da yaşayan petrol istasyonu ve kafe sahibi 68 yaşındaki S.Ü.'nün yeğeni Ö.Ü., İstanbul'da bir iş kurdu. Ancak bir süre sonra Ö.Ü.'nün işleri kötüye gidince battı ve bunun üzerine babası M.Ü. ile birlikte amcası S.Ü.'den para istedi. S.Ü., para vermeyi kabul etmeyince hayatı kabusa döndü. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir grup ile anlaşan Ö.Ü., amcasının hem petrol istasyonunu hem de kafesini kurşunlattı.

2 OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDILAR

İş yerlerini kurşunlatmayla da hızlarını alamayan Ö.Ü., geçtiğimiz 5 Ağustos'ta kuzeni Z.Ü.'yü, daha sonra da 4 Eylül'de diğer kuzeni B.Ü.'yü silahla vurdurdu. Amcasına ise "Sıra sana geldi. Oğullarını vurdum ama senin kafana sıkacağım" diyerek sesli mesaj attı.

İŞ YERİNİ KAPATTI

Yaşlı adam, her olayın ardından durumu polise bildirip şikayetçi oldu ancak yeğeni ve kardeşi bir türlü yakalanamadı. Geçtiğimiz aylarda petrol istasyonu art arda motosikletli şahıslar tarafından 2 defa kurşunlanınca S.Ü., istasyonu hizmet dışı bırakıp etrafını çinko ile kapattı.

KAFE VE BENZİN İSTASYONU KUNDAKLANDI

Son olarak da 16 Eylül'de gece saatlerinde S.Ü.'ye ait merkez Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerindeki kafe, motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. O anlar saniye saniye iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı gece kafenin kundaklanmasından bir süre sonra S.Ü.'ye ait Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'ndaki petrol istasyonu da yoldan motosikletle geçen 2 şahıs tarafından molotof kokteyli ile kundaklandı. Polis, her 2 olayın şüphelilerini de yakalamak için çalışma başlattı.

"BENDEN HARAÇ İSTİYORLAR, BENİ ÖLDÜRÜN DİYORUM"

S.Ü., kardeşi ve yeğeninin kendisinden 10 milyon dolar haraç istediğini anlatarak, “5 seferdir saldırıya uğradık. Bahçelerimizi yakmaya çalıştılar. Devletimiz olmasaydı buralar yerle bir olurdu. Sağ olsunlar polislerimiz hep devriye atıyor ama onlar da bunu takip ediyor. Polisler uzaklaştığı anda saldırı yapıyorlar. En son geçtiğimiz gün petrol istasyonuna molotof ile saldırdılar. Kafeyi de yaktılar. 2 oğlumu da vurdular. Benden haraç istiyorlar. Vermiyorum, beni öldürün diyorum” ifadelerini kullandı.

İSTENEN PARA GİDEREK ARTIYOR

Her saldırıyı polise bildirdiklerini ancak yeğeni ve kardeşinin saldırılara devam ettiğini öne süren S.Ü., “Petrol istasyonunda 150 kişi ekmek yiyordu kapatmak zorunda kaldık. Kafede en az 100 kişi ekmek yiyordu orayı da yaktılar. Önceden 70 milyon TL haraç istiyorlardı. Daha sonra 3 milyon dolara çıkarttılar. En son da silah sıktıkları için 10 milyon dolar olmuş haraç. Vermeyeceğim fakat o parayı” dedi.