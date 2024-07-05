Haramidere E-5 üzerinde iki araç feci biçimde çarpıştı

05 Temmuz 2024 03:46 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 04:59

İstanbul Beylikdüzü ilçesine bağlı Haramidere Kavşağı'nda Haramidere Sanayi Sitesi yakınlarındaki kazada ortalık savaş alanına döndü.

16 AZM 134 plakalı araç ile 34 BPF 984 plakalı araç çarpıştı. Kazada kavşak üzerinde yer alan sokak lambası direği aldığı darbe sonucu devrildi.

AĞIR HASAR ALDILAR

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 araçta da ağır hasar meydana gelirken araçlardan çıkarılan kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yol temizleme ve kumlama çalışmasının ardından 2 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.