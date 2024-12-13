Harcama limitli restoran! Çay bile içseniz 1500 TL

13 Aralık 2024 11:52 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:58

Son dönemlerde restoranların haksız yere kazanç elde etmek için türlü bahaneler üretmesi, vatandaşı isyan ettirmiş durumd. Özellikle lüks restoranlarda uygulanan servis ücreti çok tartışılmıştı. Bu duruma bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bazı restoranda "harcama limiti" şeklinde bir ücretin tüketicilere dayatıldığı görüldü. Bu uygulamaya göre müşteri yalnızca çay bile içse 1500 TL ödemek zorunda.

Fahiş yemeğe boykot çığ gibi büyüyor, restoran ve kafeler hedefte! Ünlü isimlerden de destek geldi

Fahiş yemeğe boykot çığ gibi büyüyor, restoran ve kafeler hedefte! Ünlü isimlerden de destek geldi

İstanbul​'da birçok restoranın 'harcama limiti' isimli uygulamaya yer verdiği görüldü. Uygulamaya göre; örneğin, bir restorana giden müşteri​, bir çay ve bir sütlaç almasına rağmen hesabı istediğinde fişteki tutarın 1500 TL olduğunu görüyor.

MÜŞTERİLER HESABI GÖRÜNCE ŞOKE OLUYOR

Menüde çayın fiyatı 50 TL, sütlacın fiyatı ise 270 TL olarak yazılıyken, toplam hesap neden bu kadar yüksek diye soran müşteriye restoran​ yetkililerinin verdiği yanıt ise "Restoranımızda minimum harcama limitimiz 1500 TL'dir efendim" oluyor.

'KAR YAPAYIM DERKEN SİNEK AVLARLAR'

ATV'nin haberine göre; bu duruma tepki gösteren vatandalar, "Herkes kendi bütçesine göre gelir sipariş verir ve memnun bir şekilde ayrılır. Böyle bir uyulama olamaz. Kar yapayım derken sinek avlarlar" dedi.

'ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER'

Konuya dair konuşan TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir." ifadelerini kullandı.