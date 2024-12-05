Haritada sağanak, sis, fırtına ve don bir arada! 5 Aralık hava durumu nasıl olacak?

05 Aralık 2024 05:08 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 05:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritasını yayımladı. Perşembe günü haritalarında yurt genelinde sağanak, sis ve don olayının yaşanabileceği gözlendi. Perşembe günü haritalarına bakmadan dışarı çıkmayın! İşte bölge bölge hava durumu...

Aralık ayının başlamasıyla beraber Türkiye​ kış​ havasının etkisini iyice hissetmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava​ beklendiğini duyurdu. Soğuk hava etkisini artırırken vatandaşlara uyarılar sıralandı.

YOĞUN SİS VE PUS VAR

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları riski bulunuyor. İç ve batı bölgelerde ise yoğun sis ve pus etkili olacak. Bu durumun, özellikle ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken mevsim normallerinde bir gün yaşanacak. Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer bölgelerde ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Haritalarda olası buzlanma, sis ve yağış durumlarına karşı uyarı​ yapılarak dikkatli olunması istendi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Başkent Ankara'da ise çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenirken sis uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarında yağmur ve sağanak yağış görülecek. Doğu bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

bölgelerimizde hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin eediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum, Samsun ve Tokat, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.