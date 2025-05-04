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 | Selahattin Demirel

Harran Geçici Barınma Merkezi'nde Suriyeli bebeğe süt verilmedi mi? Açıklama var

Göç İdaresi Başkanlığı, "Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin, anne ve bebeğin soğuk algınlığı şikayetinin olması üzerine geçici barınma merkezinin doktoru tarafından muayene edildiğini ve gereken tüm ilaçların temin edildiğini, bebeğin süt, mama ve bez dahil ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

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Harran Geçici Barınma Merkezi'nde Suriyeli bebeğe süt verilmedi mi? Açıklama var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 19:20

Göç İdaresi Başkanlığı, "Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu haberlere ve paylaşımlara konu olan anne ve bebeğin soğuk algınlığı şikayetinin olması üzerine geçici barınma merkezinin doktoru tarafından muayene edilmişler ve kendilerine gereken tüm ilaçlar temin edilmiştir. Bebeğin süt, mama ve bez dahil ihtiyaçları karşılanmıştır." ifadesine yer verildi.

"RESMİ OLARAK KAYIT ALTINDA"

Tüm geçici barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık hizmetinin, temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımının, kıyafet temininin, çocukların ihtiyaçlarına yönelik süt, mama, bez ve benzeri ihtiyaçların karşılanması gibi her türlü hizmete erişim sağlandığı, yabancılara teslimi gerçekleştirilen her türlü hizmetin, resmi olarak kayıt altına alındığı belirtildi.

Geçici barınma merkezlerinde günde 3 öğün ücretsiz yemek dağıtımının yapıldığı, yabancıların temel ihtiyaçları dışındaki taleplerinin karşılanması için de fiyatları merkez yetkililerince denetime tabi olan kantin hizmetinin sunulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçici barınma merkezleri, haberli ve habersiz olarak denetlenmekte ve ziyaret edilmektedir. Söz konusu habere konu olan yabancının geçici barınma merkezinde bulunduğu süreçte eşiyle görüştürülmediği iddiaları da tamamen asılsız olup, Harran Geçici Barınma Merkezi'nin kayıtlarında yüz yüze ve telefonla yapılan görüşmelere dair kayıtlar mevcuttur.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Ülkemiz, düzensiz göçle mücadele de dahil tüm göç yönetim süreçlerini hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize uygun olarak yürütmektedir. Hiçbir kanıta dayanmayan provokatif ve tek taraflı iddialar üzerinden devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayan kişiler hakkında hukuksal süreç başlatılmıştır."

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