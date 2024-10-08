Harran Üniversitesi'nde fuhuş skandalı: Sosyal medyada gündem oldu! Soruşturma komisyonu kuruldu

08 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:07

Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan kız öğrencilerin istismara uğradığı ve fuhşa zorlandığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bu iddialar üzerine Harran Üniversitesi'nden açıklama geldi. Üniversite soruşturma komisyonu kurulduğu açıkladı. İşte tüm detaylar...

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandıkları iddiaları sosyal medyayı salladı. Bu iddialar üzerine üniversite soruşturma komisyonunun kurulduğunu bildirdi.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya​ hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

FUHUŞ İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır.

"GEREKLİ BİLGİLENDİRME SORUŞTURMA SONUCU PAYLAŞILACAKTIR"

Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır. Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Üniversitemizden kurumsal olarak yapılacak açıklamalar dışındaki söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Öte yandan bu karalama kampanyasına katılan, yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."