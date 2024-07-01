Harry Potter filminden alıntı gibi! Çatıdan düştü, havada asılı kaldı... Akıllara Neville Longbottom'ı getirdi

01 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:26

Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Kağıthane'de meydana gelen olayda, boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı. Hiçbir önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

HAVADA ASILI KALDI

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı.

Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Cüneyt Yarışan, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.

AKILLARA LONGBOTTOM'I GETİRDİ

Bu olay akıllara Neville Longbottom'ı getirdi. Filmin ilk bölümünde süpürge binmeye çalışan Longbottom'ın süpürgesine hükmedemeyerek bir anda sağa sola çarparak havada asılı kalmıştı.