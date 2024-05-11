Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'a son veda

11 May 2024 13:27 - Güncelleme : 11 May 2024 13:43

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası için cenaze töreni düzenlendi. Osman Doğan, bir süredir Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi görüyordu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osman Doğan'ın vefat haberini vermişti.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, değerli kardeşim Hasan Doğan'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim, Osman Amcamızın mekanını cennet eylesin.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı:

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın ahirete irtihal eden kıymetli babası Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.