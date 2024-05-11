Hasdal-Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza: Yaralılar var
Hasdal-Kemerburgaz yolunda arızalanan vince çarpan minibüs, daha sonra da seyir halindeki bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İstanbul'da akşam saatlerine doğru meydana gelen zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza saat 16.45 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz Alibeyköy yönünde meydana geldi.
ÖNCE VİNCE SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI
Ayhan B. idaresindeki 34 CVY 351 plakalı sepetli vince, İsmail Ç. idaresindeki 34 UD 3806 plakalı minibüs çarptı. Minibüs daha sonra ise seyir halindeki Muhittin Ö. idaresindeki 06 HM 169 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle minibüs otomobilin üzerine çıktı.
2'Sİ TURİST 3 KİŞİ YARALI
Kazada vinç sürücüsü ile minibüsteki yabancı uyruklu 2 turist yaralandı.
Bölgedeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Öte yandan kaza nedeniyle Alibeyköy yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.