Haşemalı diye havuza alınmamıştı! Valilik harekete geçti: 2 kişi gözaltına alındı 

28 Temmuz 2024 22:25 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 22:30

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Akçakoca Akevler Plajı civarındaki bir sitede gerçekleşen olayda bölgede mülk sahibi olan M.A. isimli kadın, sitenin ortak kullanımındaki havuza haşema ile girmek istedi. Ancak site çalışanı ve yönetimi, M.A.'ya haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söyledi.

"HAŞEMA İLE GİRMEK YASAK"

M.A. ise site sakini olduğunu ve havuzdan çıkmayacağını belirterek, yaşananları kameraya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntüde A.K., Meral Algün’ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, “Buranın kuralı var" dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi de "Buraya haşema ile girmek yasak" dedi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzce Valiliği, haşema ile havuza girme yasağı ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada iki kişinin gözaltına alındığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Akçakoca ilçemizde özel bir sitede yaşanan tesettür mayo/haşema ile havuza giren vatandaşımıza müdahale edilmesiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine kamuoyunun aydınlatılması gereği hasıl olmuştur. Haberde yer alan kadın vatandaşımızın Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitede yazlığının olduğu, 24.07.2024 günü saat 18.30 sıralarında siteye ait ortak havuza tesettürlü olduğu için haşema ile girdiği ve bir müddet sonra site görevlisi ile site yöneticisinin yanına gelerek haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu, site yönetiminin aldığı karar nedeniyle sadece mayo veya şort ile havuza girilebileceğini, havuza haşema ile girmesi durumunda havuzu kapatacakları ifadeleri üzerine kadın vatandaşımızın site görevlisi ve site yöneticisinden şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Konu hakkında şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca valiliğimizce de ayrımcılık içeren bu konu hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

AK PARTİ'DEN DURUMA TEPKİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, haşema ile havuza alınmama olayına tepki göstererek, “Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir” dedi.