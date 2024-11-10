Hasret ve özlemle geçen 86 yıl! Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü yad ediyor

10 Kasım 2024 08:30 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 08:41

Cumhuriyetin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti. 57 yıllık kısa ama anlam dolu ömrüne, bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlık mücadelesini ve büyük devrimleri sığdıran Atatürk, askeri ve siyasi dehasıyla her zaman zaferle sonuçlanan mücadeleler verdi. Adını hem Türk hem de dünya tarihine altın harflerle kazandırdı.

Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk​​, 86'ıncı yıl dönümünde yurt genelinde saygıyla anılıyor.

Ardında büyük bir miras bırakıp 57 yaşında hayata gözlerini yuman Atatürk’ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı’ndaki özel bir katafalka yerleştirildi, Türk bayrağına sarılı tabutu başında silah arkadaşları nöbet tutarak üç gün süreyle halkın ziyaretine açıldı.

Atatürk’ün naaşı, 20 Kasım’da Ankara'ya getirilmiş ve 21 Kasım’da Etnografya Müzesi’ne geçici olarak yerleştirilmiştir. 10 Kasım 1953’te ise devlet töreniyle Etnografya Müzesi’nden alınarak, Anıtkabir’e nakledilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yöneten bir komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle çağdaş bir devletin temellerini atan dahi bir devlet adamıdır. 57 yıllık yaşamında, halkının bağımsızlığı ve refahı için amansız bir şekilde mücadele etmiş ve tüm bu mücadelelerinden zaferle çıkmıştır.