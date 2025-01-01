Hasret bitiyor! İstanbul için alarm verildi: Yoğun kar yağışı kapıda

01 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:15

Yeni yıla yağışsız giren İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Dondurucu soğukların hakim olduğu megakentte vatandaşların beklediği kar haberi geldi. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla İstanbul kar yağışının etkisine girecek.

İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatıldı! Bu saatlerde yola çıkmayın

İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatıldı! Bu saatlerde yola çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından birçok ilde kar yağışı başladı. Doğu ve iç bölgelerde kar yağışı​ iyiden iyiye etkisini gösterirken, İstanbullular yine kara hasret kaldı. Yeni yıla yağışsız giren İstanbul​ için ise müjdeli haberler peş peşe geldi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen​, "Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak​ ayının 9-10 nu bekleyecekler" derken popüler olan Hava Forum adlı meteoroloji sayfasında da beklenen kar haberiyle ilgili beklenen haberi duyurdu.

RUSYA ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Yapılan paylaşımda Rusya taraflarından gelen bir soğuk hava dalgasının İstanbul sınırına geleceği ve sınırlardan içeri girmesi halinde yoğun kar bırakabileceğine yönelik bir görsel paylaşıldı.