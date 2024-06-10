Hasta taşıyan ambulans korkunç kazaya karıştı! Olay anı kamerada

10 Haziran 2024 09:37 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:45

Aydın'da hasta taşıyan ambulans korkunç bir kazaya karıştı. Hızla ilerleyen ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpmanın etsiyle savrulan ambulans yan yattı.

Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol kazaya karışan araçların çekici marifeti ile kaldırılması ile yeniden açıldı.

KAZADA HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası ambulansta hasta olarak bulunan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Fatma Gümüş (85) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gümüş'ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir kişinin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığı kazaya ait KGYS görüntüleri ortaya çıktı. KGYS kameraları tarafından anbean kayda alınan görüntülerde, Atatürk Bulvarı'ndan karşıya geçmek isteyen otomobilin kavşakta İzmir Bulvarı'nda seyir halinde olan ambulans ile çarpışması ve kazanın etkisi ile savrularak devrilip metrelerce sürüklenen ambulanstakilere yardımcı olmak için çevredeki vatandaşların koşuşturmaları yer alıyor.