Hasta yakınından kadın doktora saldırı! Kafasını defalarca yere vurdu

20 Eylül 2024 15:13 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:14

Eskişehir’de aile hekimi hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Aile hekiminin çocuğuna rapor vermemesine sinirlenen kadın doktorun üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Yaralanan kadın doktor hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir​'de meydana gelen olayda bir hasta​ yakını doktora saldırdı. Başına defalarca darbe alan kadın doktor​ sesleri duyan hasta ve hemşireler tarafından öfkeli kadının elinden kurtarıldı.

HASTA YAKINININ SALDIRISINA UĞRADI

A.D. isimli kadın doktor başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C. adlı kadının çocuğunu muayene etti. Aile hekimi, yaptığı kontroller sonucu çocuğun bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Anne Y.C. oğluna rapor verilmesi talebinde bulunurken, aile hekiminin kendisine olumsuz yanıt vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

HAKARETLER SAYDIRIP DOKTORUN KAFASINI YERE VURDU

Hakaretler savuran öfkeli anne, bir anda kadın aile hekimine saldırdı.. Y.C.'nin şiddet​ uyguladığı sırada aile hekimi A.D, kafasını evrak dolabına çarpıp yere düştü. Ardından saldırgan kadın aile hekimi A.D’nin üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Odadan gelen sesleri duyup gelen hemşireler ve bu sırada muayene için bekleyen hastalar ise içeri girerek yaralı aile hekimini saldırganın elinden zor kurtardı.

"SENİN PARMAKLARINI DA KIRACAĞIM'

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı kadın aile hekimi A.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından saldırgan Y.C. gözaltına alındı. Saldırgan Y.C’nin kafasından aldığı darbelerle yaralanan aile hekimi A.D’ye sedye ile taşındığı esnada da, “Rapor vermedin dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım” dediği bilgisi edinildi.

Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi A.D’nin müşahede altında tutulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.