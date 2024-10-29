Hastane alma hayali kuran doktora büyük vurgun! 1 milyon dolarını kaptırdı

29 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:42

İstanbul'da M.Y. isimli bir estetik doktoru İkitelli'deki özel bir hastaneyi almak için yetkililerle görüştü. Hastaneyi almak için 2.5 milyon dolara anlaşan doktor önden 1 milyon doları ödedi. Bir süre sonra ödeme yaptığı kişilerin hastanenin sahibi olmadıklarını öğrenince dolandırıldığını anladı. Silahla tehdit edilen doktor savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul​'da M.Y. isimli bir estetik doktoru, İkitelli'de bulunan 'Batı Bahat' isimli özel hastaneyi almak istedi. Hastanenin sahibi olduğunu iddia eden kişilerle görüşen doktor, 2.5 milyon dolara anlaştı. Önden 1 milyon dolar ödeme yapan M.Y., daha sonra yaptığı araştırmalar sonucunda görüşme yaptığı kişilerin hastanenin sahipleri olmadığını öğrenince dolandırıldığını fark etti.

1 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPTI

Olay geçtiğimiz Mayıs ayında meydana geldi. Doktor M.Y, Şeyhmuz Güneşlioğlu adlı kişiden hastane sattığını öğrenerek kendisiyle irtibata geçti.

Güneşlioğlu, iddiaya göre İkitelli'de bulunan 'Özel Batı Bahat' isimli hastanenin kendisine ait olduğunu ve satmak istediğini söyledi.

Taraflar arasında yapılan toplantıların ardından doktor M.Y. 2.5 milyon dolar bir bedel karşılığında hastanenin işletmesinin kendilerine geçmesi konusunda anlaşma sağladı. İki şirket yetkilisi karşılıklı imzaladığı sözleşmelerin ardından 1 milyon dolar ücreti de ön ödeme yaptı.

ÖDEME YAPTIKTAN SONRA DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Ödeme sonrası hastaneyi görmek isteyen doktor M.Y. hastanede yaptığı incelemelerde 7 katlı binanın içerisinde inşaat olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen doktor, yaptığı araştırmalar sonrası hayatının şokunu yaşadı.

Söz konusu hastanenin anlaşma yaptığı Şeyhmuz Güneşlioğlu isimli şahsa ait olmadığını öğrenen doktor M.Y. söz konusu hastanede Güneşlioğlu'nun kiracı olduğunu tespit etti. Durumu karşı tarafa ileten doktor M.Y., yaptıkları ödemenin kendilerine iade edilmesini talep etti. İkili arasında alacak verecek meselesinin doğması üzerine doktor M.Y., avukatı aracılığıyla hem alacak davası açtı hem de dolandırılmaya çalışıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

BAŞKASININ HASTANESİNİ SATMAYA ÇALIŞTILAR

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, doktor M.Y. ile Şeyhmus Güneşlioğlu arasında Küçükçekmece İkitelli'de bulunan 'Batı Bahat' ismindeki hastanenin kiralanması ve hastane işletme ruhsatının devrine ilişkin bir sözleşme imzalandığı, bu sözleşme kapsamında doktor M.Y.'nin Güneşlioğlu'na 1 milyon dolar teminat ve depozito bedeli olarak ödeme yaptığı belirtildi. Dilekçenin devamında ödeme yaptıktan sonra söz konusu hastanenin işletme ruhsatının şahsa ya da şahsın temsil ettiği Güneş Sağlık A.Ş., adına olmadığının açığa çıktığı, söz konusu hastane işletme ruhsatı başka bir şirkete ait olup şahıs kendisine ait olmayan bir malı doktor M.Y.'ye satma suretiyle dolandırıcılık suçu işlediği ifade edildi.

FARKLI DOKTORLARA DA SATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Dilekçede ayrıca dolandırıcılık faaliyetinde bulunan Şeyhmuz Güneşlioğlu'nun buna benzer daha önceki süreçlerde de farklı doktorlara hastaneyi sattığı ve ortaya çıktığı iddia edildi. Güneşlioğlu'nun kendisine ait olmayan ruhsat ile tıbbi cihaz firmalarını dolandırdığı bu kapsamda dolandırıcılıktan da yargılandığı ve hakkında mahkumiyet kararı çıktığı anlatıldı. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.