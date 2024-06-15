Hastanede korku dolu anlar! Tekerlekli sandalyedeki adam doktoru dövmek için ayaklandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 10:59 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:01
İstanbul Sancaktepe'de tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı. Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı