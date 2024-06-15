Hastanede korku dolu anlar! Tekerlekli sandalyedeki adam doktoru dövmek için ayaklandı

15 Haziran 2024 10:59 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:01

AKOM İstanbul için tarih verdi! Bir sıcak bir soğuk havalar son buluyor

AKOM İstanbul için tarih verdi! Bir sıcak bir soğuk havalar son buluyor

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı. Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.