Hastanede korkunç olay! Minik bebeğin parmağını kestiler

Kahta'daki bir hastanede korkunç bir olay yaşandı. Abdülhakim ve Belgin Doğan çifti, 3 aylık bebekleri Hafsa Sare Doğan'daki halsizlik ve yüksek ateş nedeniyle önceki akşam Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada muayene edilen bebeğe, doktor tarafından serum verildi. Küçük bebeğin serumu bitince baba doktor ile görüştü ve doktor, serumun çıkarılması talimatı verdi.

BEBEĞİN PARMAĞINI KESTİ

Bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen ve ismi öğrenilemeyen hemşir, iddiaya göre makasla kelebeği kesmeye çalışırken küçük bebeğin sağ baş parmağını kesti. Bebeklerinin parmağının kesildiğini gören Doğan çifti, şok geçirirken, kızının kanlar içinde kaldığını gören anne hastanede fenalaşıp yere düştü.

Hastanede plastik cerrahinin olmaması nedeniyle küçük bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Gaziantep'e sevk edildi.

PARMAK GAZİANTEP'DE YERİNE DİKİLDİ

Kesilen parmakla ambulansla konulan küçük bebek, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük bebeğin kesilen parmağı, Gaziantep'teki özel hastanede yapılan 2 ayrı operasyonla yerine dikildi.

Dikilen parmakla ilgili tedavi sürecinin ara ara devam edeceği ve uzun soluklu bir tedavi süreci olacağı öğrenildi.

"İHMALKAR BİR ŞEKİLDE MAKASI VURDU"

Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen baba Abdülhakim Doğan, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Doktor bey, tedavinin bittiğini söyleyerek serumun çıkarılması için biz hemşire odasına gönderdi. Ancak gittiğimizde daha önceki hemşire ilgilenmiyordu. Görev alanında olmaması gereken bir başka hemşir hemen müdahale etmeye kalktı. Orada bandajı elle çıkartması gerekirken çok da uğraşmadı.

Büyük bir makası birden aldı. Özensiz, böyle ihmalkar bir şekilde makası vurdu ve kızım birden çığlık attı. Sonra bir baktık ki kızımın parmağından kan gelmeye başladı. Bir baktık ki kızımın parmağının ucu kesilmiş. Biz hemen derhal doktorları çağırdık. Kızımın parmağını aramaya başladık. O şekilde bizi başka bir odaya aldılar ve orada müdahale ettiler. Daha sonra bize burada parmak dikiminin yapılmayacağını ifade ettiler ve bizi Gaziantep'teki hastaneye sevk ettiler."

'GEÇ SEVK EDİLDİK' İDDİASI

Gaziantep'e geç sevk edildiklerini iddia eden Doğan, "Saniyelerin çok önemli olduğu bir yerde ambulans konusunda da biz sık sık, 'hani ambulans nerede kaldı? diye sorduk. Kahta gibi bir yerde böyle hassas konularda ambulansın daha süratli, daha hızlı olması gerekir. Çünkü bir organdan bahsediyoruz. Bir organın orijinali bozulduğu zaman bir daha eskisi gibi olmayabilir. Benim canım yandı. Burada başkalarının canı yanmasın" dedi.

"Eşim hastanede fenalaştı ve yere düştü" diyen Doğan, "Biz orada çok büyük bir sıkıntı yaşadık ve bizi buraya gece saatlerinde sevk ettiler. Biz gece saatlerinde buraya geldik. Bunun yanı sıra hastane yetkililerinden ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden her hangi bir kişi bu konuda özür mahiyetinde olsun veya durumu belki anlatmak mahiyetinde olsun bizimle iletişime geçmedi. Bu konuda da gerçekten muzdarip olduk" diye konuştu.