Hastanede skandal sonrası harekete geçildi! Doktorlardan kadın hastalara sapkın ifadeler

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bazı doktorların kadın hastalarla ilgili sapkınca ifadeler kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. WhatsApp grubunda yazıldığı öne sürülen ahlaksız mesajlar sosyal medyada infial yaratırken, üniversite yönetimi jet hızıyla devreye girdi. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında soruşturma başlatıldı, kamuoyu gelişmeleri merakla takip ediyor.
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bazı doktorlara ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarında kadın hastalara yönelik skandal ifadeler kullanıldığı iddiası kamuoyunda infial yarattı.
Sosyal medyada yayılan mesajlarda sağlık çalışanlarının kadın hastalar hakkında cinsiyetçi ve ahlak dışı yorumlar yaptığı görülürken, üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Selçuk Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, iddiaların ciddiyetle ele alındığı, yazışmalarda adı geçen personelin görevden uzaklaştırıldığı ve sürecin titizlikle takip edildiği bildirildi.