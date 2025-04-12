Hastanede skandal sonrası harekete geçildi! Doktorlardan kadın hastalara sapkın ifadeler

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bazı doktorların kadın hastalarla ilgili sapkınca ifadeler kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. WhatsApp grubunda yazıldığı öne sürülen ahlaksız mesajlar sosyal medyada infial yaratırken, üniversite yönetimi jet hızıyla devreye girdi. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında soruşturma başlatıldı, kamuoyu gelişmeleri merakla takip ediyor.