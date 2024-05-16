Hastanede yenidoğan bebek skandalında ifadeler ortaya çıktı: "Öldür onu!"

16 May 2024 04:43 - Güncelleme : 16 May 2024 04:58

İstanbul ve Tekirdağ'da devletten para koparmak amacıyla anlaştıkları özel hastanelere bebekleri sevk eden ancak bu sırada bebeklerin de ölümüne sebep olan şebekeyle ilgili yeni detaylar dehşete düşürdü.

İçlerinde doktor ve hemşirelerin de olduğu şebeke dinleme kayıtlarına takıldı. Bebeklerin ölüme terk edildiği hatta "Öldür onu!" denilerek talimat dahi verildiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren konuşma tapeleri bebeklerin nasıl ölüme terk edildiğini ortaya koydu.

"ÖLECEĞİ BELLİYDİ"

19 Ekim 2023 günü şebekenin anlaştığı bir hastaneye İstanbul dışından sevk edilen ve yeni doğan yoğun bakım servisine yatışı yapılan bir bebek hayatını kaybetti. Polisin 6 aylık dinleme yaptığı dönemde meydana gelen ölüm olayında, hastanede görevli hemşireler yoğun bakım doktoruna bebeğin solunum yoluna gıda kaçması sonucu hayatını kaybettiğini söylüyor. Görüşmede doktorun, “Aspirasyondan mı öldü?” sorusuna hemşire, “Öleceği zaten belliydi. Hemşire arkadaş yemeğini yedirmiş. Gazını almış bir sonraki bebeğe geçtiğinde ölmüş. Fark ettiğinde geri döndürme şansı yokmuş” yanıtını veriyor.

İHMALDEN ÖLÜMÜ GİZLEME ÇABALARI

Konuşmanın devamında ise bebeğin ihmalden ötürü hayatını kaybettiğini gizleme çabaları yer alıyor. Kayıtlarına göre hemşire doktora, “Dosyada kötüleşen entübe olmuş gibi göstereyim. Bu şekilde ölüm kaydı düşelim” diyor. Hemşirenin önerisine olur diyen doktora hemşire tekrar, “Diğer günlerde stabil, yani entübe edecek bir durum yok ama öldü bir kere ne yapalım” derken doktor ise skandal bir şekilde, “Diğer günlerden yani hastaneye geldiği günden itibaren entübe olarak göster. Hayırlısı olsun. Üzüldüm bu çocuğa. Zaten ölecekti. Kurtuldu” talimatını veriyor. Öte yandan bebek hayatını kaybettiğinde yoğun bakımda görevli doktorun o esnada hastanede olmadığı, hemşirelerin telefonla ulaştığı başka bir doktor tarafından müdahale için yönlendirildiği de tespit edildi.

"ÇOCUĞU ÖLDÜR!"

Tapelere hastanelerde görevli hemşirelerin doktorlarla ve kendi aralarındaki skandal konuşmalar da yansıdı. Hemşire Ç.D.’nin telefonda görüştüğü doktor İ.G.’ye hasta bir bebek hakkında, “Bu bir 80-82 oluyor, sonra 98 oluyor. Artık ben bıraktım. Ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın ya” dediği konuşma kayıtlarında belirlendi. Yine hastanelerin birinde görevli iki hemşirenin hasta bir bebek hakkında yaptığı konuşma kan dondurdu. Hemşire H.B.’nin “M.S., çocuğu öldür” sözüne hemşire M.S. “Öldüreceğim de, öldürsem de bir dert biliyor musun” şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Hastanede entübe haldeyken hayatını kaybeden bir bebeğin ölümünden sonra ölüm dosyası hazırlayan hemşirelerin, hayatını kaybeden bebeğin dosyasında akciğer grafisi olmadığını fark ettiği tapelere yansıdı. Durumu yeni doğan yoğun bakım doktoruna bildiren hemşirelere doktorun, “Entübe durumdaki başka bir bebeğin akciğer grafisini çekin ve ölen bebeğin dosyaya koyun” dediği de telefon kayıtlarına yansıdı.