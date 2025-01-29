Hastaneye götürülürken "Annemin parası yok" demişti! Tüm Türkiye'yi hüzünlendiren Efe konuştu! Annesine verdiği cevap yüzleri güldürdü

29 Ocak 2025 16:01 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:03

Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında, evde yalnız kalan ve ölüm tehlikesi atlatan 7 yaşındaki Efe ile kardeşlerinin tedavisi devam ediyor. Ambulansa alınırken "Annemin parası yok ama" diyerek gözyaşı döken Efe, tüm Türkiye'yi hüzünlendirmişti. Hastanede gazetecilerin sorularını cevaplayan minik Efe, Param var' diyen annesine saçlarını kestirmek istediğini söyledi.

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Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekondunun birinci katında bulunan odada yanan sobadan çıkan duman, kısa sürede tüm evi sardı.

AĞLAMA SESİNİ DUYANLAR EVE KOŞTU

Evde yalnız olan 7 yaşındaki Efe O.Y., 5 yaşındaki kardeşi Ece E.Y. ve 2 yaşındaki Bahadır T., duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan karşıdaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale ederek onları kurtarmaya çalıştı.

İTFAİYE ERLERİ, ÇOCUKLARI KUCAKLARINDA AMBULANSA TAŞIDI

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Servis'e haber vermesi üzerine olay yerine hızla ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, çocukları alevlerin arasından çıkararak güvenli bir şekilde kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar, itfaiye erleri tarafından kucaklanarak ambulansa taşındı.

"ANNEMİN PARASI YOK AMA"

Efe'nin "Annemin parası yok ama" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. İtfaiye eri, 6 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

ANNESİNE VERDİĞİ CEVAP YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Hastanede tedavisi süren Efe'nin bugün ise keyfi oldukça yerinde. Basın mensuplarının ‘Senden para aldılar mı?' sorusuna ‘Hayır almadılar' diyen minik Efe, ‘Param var' diyen annesine de saçlarını kestirmek istediğini söyledi.