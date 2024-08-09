Hastaya giden ambulans otomobilin üzerine devrildi!
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:37
İstanbul'da hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi.
Arnavutköy - Yassıören yolu Dursunköy yol ayrımı mevkiinde meydana gelen feci kazada, hastaya giden ambulans sürücüsü, önlerine atlayan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Manevra yapan ambulans, ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine düştü.
Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Dursunköy - Hadımköy yolu trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı