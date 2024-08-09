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Hastaya giden ambulans otomobilin üzerine devrildi!

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:37
Hastaya giden ambulans otomobilin üzerine devrildi!

İstanbul'da hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi.

Arnavutköy - Yassıören yolu Dursunköy yol ayrımı mevkiinde meydana gelen feci kazada, hastaya giden ambulans sürücüsü, önlerine atlayan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Hastaya giden ambulans otomobilin üzerine devrildi! - 1. Resim

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Manevra yapan ambulans, ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine düştü.

Hastaya giden ambulans otomobilin üzerine devrildi! - 2. Resim

Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Dursunköy - Hadımköy yolu trafiğe kapatıldı.

Hastaya giden ambulans otomobilin üzerine devrildi! - 3. Resim

Hastaya giden ambulans otomobilin üzerine devrildi! - 4. Resim

Hastaya giden ambulans otomobilin üzerine devrildi! - 5. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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