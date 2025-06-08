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 | Banu İriç

Hatalı dönüş iki genci hayattan kopardı! Bakan Yerlikaya görüntüler sonrası sürücüleri uyardı

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Antalya-Kemer yolunda meydana gelen feci kaza, iki gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hem hatalı dönüş hem de aşırı hız nedeniyle yaşanan kazaya dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 18:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya-Kemer yolunda meydana gelen ve iki gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yaşanan kazada iki ailenin daha büyük bir acıyla sarsıldığını belirtti.

Hatalı dönüş iki genci hayattan kopardı! Bakan Yerlikaya görüntüler sonrası sürücüleri uyardı

HATALI DÖNÜŞ SONUCU İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya-Kemer yolunda, Büyük Çaltıcak yakınlarında sol şeride geçmeye çalışan otomobile hızla gelen iki motosikletin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletlerdeki Mustafa K. (21) ve Aden Nisa B. (18) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Olay, araç kamerasına da yansıdı.

Hatalı dönüş iki genci hayattan kopardı! Bakan Yerlikaya görüntüler sonrası sürücüleri uyardı

"MOTOSİKLETLERİN HIZLARINA KARŞI DİKKATLİ OLALIM"

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Kurban Bayramı’nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer’e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

Yerlikaya, paylaşımının devamında trafik kurallarının önemine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:
“Her zaman ifade ettiğimiz gibi… Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım.
Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir.
Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım.”

https://x.com/AliYerlikaya/status/1931738448370499641

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