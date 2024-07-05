Hatasız diye aldı hayatının şokunu yaşadı! Selde başına gelmeyen kalmamış

05 Temmuz 2024 11:01 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:13

Konya'da otomobil almak isteyen S.B, satıcının hatasız ve boyasız olduğunu söylediği 2023 model otomobili inceledikten sonra ekspertize götürdü.

Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın bazı bölmelerinde çamur ve su lekesi olduğu belirlendi.

Detaylandırılan inceleme sonrası aracın sel hasarlı olduğu raporlandı.

Raporu gören S.B, aracı almaktan vazgeçerek iade etti.

TORPİDODAKİ ÇAMUR ELE VERDİ

Oto ekspertiz uzmanı Mustafa Köker, "Araç bize motor, mekanik, kaporta boya, iç, dış kontrol tespit olarak geldi. Biz aracı incelediğimizde araçta hata boya olmadığı ama aracın bazı kısımlarında çamur lekeleri olduğunu belirledik.

Aracın incelemesini detaylandırdığımızda koltuk altlarında paslanma olduğunu gördük. Aracın torpido altlarında ise çamurlanma fark ettik.

Daha sonra yapılan tüm incelemelerin ardından aracın sel hasarı aldığını tespit ettik.

Araç bize geldiğinde 10 bin kilometre, hatasız, boyasız 2023 model olmasıyla beraber alıcı ekspertiz kontrolü yaptırma ve yapmama arasında kararsızdı.

Araç geldi ve kontrolleri yapıldı, sel hasarlı olduğu tespit edildi. Sel hasarıyla beraber elektronik sistemlerinde de hatalar verdiği ve araçta sorunlar yaptığı müşterimize beyan edildi"

VATANDAŞLARA EKSPERTİZ UYARISI

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Köker, "Vatandaşlarımız ekspertiz yaptırmayı ihmal etmesinler. Araç hatasız, boyasız olabilir ama bu tür olaylarla karşılaşıp mağdur olabilirler" diye konuştu. dedi.