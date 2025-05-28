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 | Selahattin Demirel

Hatay'da 4 mahalle kuduz karantinasına alındı

Hatay'da bir köpekte kuduz hastalığının tespit edilmesi üzerine 4 mahalle kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı. Bölgeye gelen ekipler tüm köpekleri aşıladı.

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Hatay'da 4 mahalle kuduz karantinasına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 18:02

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alındı. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilen numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması başlattı.

Hatay'da 4 mahalle kuduz karantinasına alındı

"YETKİLİLER HAYVANLARA AŞI YAPTI"

Kuduz vakasını duyduğunda yetkililerle aşılama için iletişime geçildiğini ifade eden mahalle sakini Sezer Gümüş, "Mahallemizde sahipsiz bir yavru köpeğin kuduz olduğu söylendi. Yetkililerin incelemesinden sonra köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Benim de bir hayvansever olarak beslediğim ve sahiplendiğim hayvanlar var. Yetkili kişiler gelip hayvanlara aşı yaptı ve gerekli bilgileri verdiler. Bundan dolayı fazla tedirgin olmaya gerek yok" dedi.

Hatay'da 4 mahalle kuduz karantinasına alındı

"VAKAYI DUYUNCA HABER VERDİK"

Kuduz vakası sonrası çevredeki 4 mahallenin karantina altına alındığını belirten Hilal Balıkçı ise, "Mahallemizde meydana gelen kuduz vakası için yetkililere haber verdik. 4 mahallenin karantinaya alındığını duyduk. Kuduz tehlikesi var. Evde beslediğimiz bir köpeğimiz var. Kuduz vakasını duyduğumuzda yetkililere haber verdik ve onlar da hemen gelip köpeğimize aşılarını yaptılar" ifadelerini kullandı.

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