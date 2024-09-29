Hatay’da bina tek darbe ile yıkıldı! Vatandaşlar ağlayarak izledi

29 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:52

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı bina, iş makinasının tek darbesiyle yerle bir oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kahramanmaraş​ merkezli depremlerde ağır hasar alan bir 16 katlı bir bina​ kontrollü bir şekilde yıkıldı. İş makinasının tek dokunuşuyla bina yerle bir oldu. Kontrollü olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı canlı izledi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"AĞIR HASAR ALMIŞTI"

16 katlı binanın yıkımını gerçekleştiren 43 yaşındaki Abdullah Coşar, “Depremi ben Sakarya'da yaşadım. 1999 depreminde o zamanlar 17-18 yaşındaydım operatördüm o zamanda. İlk günden itibaren canlarımızı, yaralıları çıkartma ve cenaze sahiplerini teselli etmek için gönüllü olarak çalışmalara katıldım. İkinci günden itibaren halen deprem​ bölgesindeyiz. Burada 4 tane binamız var, sitenin içinde bir tanesi hasar almış ve 3 tanesi sağlam kalmış. Bina 16 katlıydı ve diğer binalarla arasındaki mesafe 20 metre. Gördüğünüz gibi bina aynı rotasında ip gibi indirdik milletimizi üzmediğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.