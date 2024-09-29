Hatay’da bina tek darbe ile yıkıldı! Vatandaşlar ağlayarak izledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı bina, iş makinasının tek darbesiyle yerle bir oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir 16 katlı bir bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. İş makinasının tek dokunuşuyla bina yerle bir oldu. Kontrollü olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı canlı izledi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
"AĞIR HASAR ALMIŞTI"
16 katlı binanın yıkımını gerçekleştiren 43 yaşındaki Abdullah Coşar, “Depremi ben Sakarya'da yaşadım. 1999 depreminde o zamanlar 17-18 yaşındaydım operatördüm o zamanda. İlk günden itibaren canlarımızı, yaralıları çıkartma ve cenaze sahiplerini teselli etmek için gönüllü olarak çalışmalara katıldım. İkinci günden itibaren halen deprem bölgesindeyiz. Burada 4 tane binamız var, sitenin içinde bir tanesi hasar almış ve 3 tanesi sağlam kalmış. Bina 16 katlıydı ve diğer binalarla arasındaki mesafe 20 metre. Gördüğünüz gibi bina aynı rotasında ip gibi indirdik milletimizi üzmediğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.