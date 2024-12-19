Hatay'da bir markete verilen isim tepki çekti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber

19 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:41

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen iki büyük depremden en çok etkilenen şehirden olan Hatay'da kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir esnafın markete 'deprem 7.7' ismini vermesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş​'ın Pazarcık​ ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan​ ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremde 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlar yaşandı. Tarifsiz acıların yaşandığı felakette Türkiye 4. seviye alarm verdi, deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı. MARKETE VERİLEN İSİM DİKKAT ÇEKTİ Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ise kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Depremle sarsılan Hatay'da bir markete verilen isim tepkilere neden oldu. 'Deprem 7.7 Market' ismini görenler hayrete düştü. Görüntü sosyal medyada dikkat çekti. İlgili Haberler Denizli depremi sonrası Serkan İçelli'den korkutan uyarı! 'Kaotik bir fay hattı' dedi, beklenen depremin büyüklüğü açıkladı