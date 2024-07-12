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Hatay'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada: Bisikletli eşlerin üstünden geçti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Temmuz 2024 00:10 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 00:11

Hatay'da hafriyat kamyonunun elektrikli bisiklet üzerinde seyahat eden karı kocayı ezdiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

9 Temmuz'da Küçükdalyan Mahallesi'nde 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hüsamettin Harnupoğlu yaralanırken, eşi 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmişti.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hatay'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada: Bisikletli eşlerin üstünden geçti - 1. Resim

AĞIR YARALI SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Elektrikli bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında kaldığı anlar görüntülere yansıdı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hatay'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada: Bisikletli eşlerin üstünden geçti - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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