Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın! Ölü ve yaralı var

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir şantiye alanında yangın çıktı. Yangında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi mevkiinde bulunan bir şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Çıkan yangında konteynerde kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de ağır yaralandı.

YARALI İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi altında olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.