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 | Onur Kaya

Hatay'da kuş gribi alarmı! Bir mahalle karantinaya alındı

Hatay'da bir kümesteki kanatlı hayvanlarda hastalık görüldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Hayvanlardan alınan sonuçlar pozitif çıktı. Mahalleyi karantinaya alan ekipler, bölgeye giriş ve çıkışları yasakladı.

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Hatay'da kuş gribi alarmı! Bir mahalle karantinaya alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 17:46

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Valilikten alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde kümesi bulunan Abdullah Duman'ın, hayvanlarında hastalık gördüğüyle ilgili başvurusu üzerine ekipler inceleme yaptı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Mahallede kümeslerdeki kanatlı hayvanlardan alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi ve sonuçlar pozitif çıktı. Kuş gribi tespit edilen Paşaköy Mahallesi'ndeki farklı kümeslerde bulunan 338 kanatlı hayvan, ekiplerce toplanarak itlaf edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antakya Belediyesine hastalıkla ilgili bildirim yapıldıktan sonra, mahalle giriş ve çıkışlarına karantina uygulamasıyla ilgili uyarı tabelaları asıldı.

Kümes sahibi Abdullah Duman (70), gazetecilere, hayvanlarının telef olması üzerine konuyu yetkililere bildirdiğini söyledi.

Tahlillerin sonucunda hayvanlarında kuş gribi görüldüğünü belirten Duman, hastalıklı hayvanların çukur açılarak kireçle gömüldüğünü kaydetti.

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#kuş gribi
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