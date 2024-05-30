Hatay'da panik anları: 1 buçuk metrelik yılanı elleriyle yakaladı

30 May 2024 09:35 - Güncelleme : 30 May 2024 09:51

Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde bir inşaat alanına yaklaşık bir buçuk metrelik yılan girdi. İnşaat alanına giren yılanı gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKTI

Kısa sürede eve gelen ekipler, inşaat alanı içindeki yılanı çıkarttı. Ekiplerin yılanı çıkarttığı ve doğal yaşam alanına bıraktığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Yılanı kısa sürede çıkaran ekipler, daha sonra yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.