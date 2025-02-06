Hatay'da tüyleri diken diken eden anlar! Binlerce kişi hep bir ağızdan haykırdı: 'Sesimi duyan var mı?'

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Şubat 2025 08:44 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 08:59

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 2. yılında Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişi hep bir ağızdan 'sesimi duyan var mı?' anonsunu haykırdı.