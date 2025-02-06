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Hatay'da tüyleri diken diken eden anlar! Binlerce kişi hep bir ağızdan haykırdı: 'Sesimi duyan var mı?'

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Şubat 2025 08:44 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 08:59

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 2. yılında Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişi hep bir ağızdan 'sesimi duyan var mı?' anonsunu haykırdı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden tam 2 yıl geçti. Asrın felaketinde en büyük yıkımın gerçekleştiği Hatay'da 25 bin vatandaşımız hayatını kaybetti.  Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Hatay'da tüyleri diken diken eden anlar! Binlerce kişi hep bir ağızdan haykırdı: 'Sesimi duyan var mı?' - 1. Resim

SESİMİ DUYAN VAR MI?

Yürüyüşte duygusal anlar yaşanırken binlerce vatandaşımız hep bir ağızdan 'Sesimi duyan var mı?' anonsunu haykırdı. Tüyleri diken diken eden anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Hatay'da tüyleri diken diken eden anlar! Binlerce kişi hep bir ağızdan haykırdı: 'Sesimi duyan var mı?' - 2. Resim

ASİ NEHRİ'NE KARANFİL BIRAKILDI

Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Asi Nehri'ne karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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