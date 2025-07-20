Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

Türkiye son yıların en sıcak yaz mevsimlerinden birini yaşıyor. Yurt genelinde yağış miktarı ortalaması bir hayli düşük kalırken, sıcaklık değerleri birçok bölgede uzun süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bu durum kuraklığın yanı sıra insan sağlığı açısından da riskli bir duruma işaret ediyor.

SICAK HAVA VE NEM BUNALTACAK

Hal böyleyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Değerlendirmelere göre Türkiye genelinde sıcaklık değerleri bir miktar daha yükselecek. Yurdun güney ve güneydoğu bölgelerinde günlerdir etkili olan sıcak hava dalgası salı gününden itibaren Karadeniz'in kuzeydoğusundaki birkaç il haricinde yurt genelinde rekor seviyeleri gösterecek. Termometrelerin güney ve güneydoğudaki çok sayıda ilde 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, nem de sıcaklığa eşlik edince hissedilen hava sıcaklıkları çok daha yüksek seyredecek.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 TEMMUZ 2025)

Meteorolojik verilere göre bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 36°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 37°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 32°C Az bulutlu ve açı

KIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 33°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 37°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 38°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 36°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 32°C Parçalı bulutlu

KONYA 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 30°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 28°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 39°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 43°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 40°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 40°C Az bulutlu ve açık

