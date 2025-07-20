Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

Türkiye son yıların en sıcak yaz mevsimlerinden birini yaşıyor. Yurt genelinde yağış miktarı ortalaması bir hayli düşük kalırken, sıcaklık değerleri birçok bölgede uzun süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bu durum kuraklığın yanı sıra insan sağlığı açısından da riskli bir duruma işaret ediyor.
Hal böyleyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Değerlendirmelere göre Türkiye genelinde sıcaklık değerleri bir miktar daha yükselecek. Yurdun güney ve güneydoğu bölgelerinde günlerdir etkili olan sıcak hava dalgası salı gününden itibaren Karadeniz'in kuzeydoğusundaki birkaç il haricinde yurt genelinde rekor seviyeleri gösterecek. Termometrelerin güney ve güneydoğudaki çok sayıda ilde 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, nem de sıcaklığa eşlik edince hissedilen hava sıcaklıkları çok daha yüksek seyredecek.
Meteorolojik verilere göre bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
BALIKESİR 36°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 37°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 32°C Az bulutlu ve açı
KIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açık
AFYON 33°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 37°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 38°C Az bulutlu ve açık
ADANA 36°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 32°C Parçalı bulutlu
KONYA 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU 30°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 32°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 28°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 39°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 43°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 40°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 38°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C Az bulutlu ve açık