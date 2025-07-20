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 | Suat Vilgen

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

Türkiye oldukça sıcak bir yaz mevsiminden geçerken Meteoroloji'den yeni hafta için rekor sıcaklık alarmı geldi. Tahminlere göre yurdun birçok kesiminde termometreler 40 derecenin üstünde rekor değerleri gösterecek. Peki bugün hava nasıl? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 07:51

Türkiye son yıların en sıcak yaz mevsimlerinden birini yaşıyor. Yurt genelinde yağış miktarı ortalaması bir hayli düşük kalırken, sıcaklık değerleri birçok bölgede uzun süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bu durum kuraklığın yanı sıra insan sağlığı açısından da riskli bir duruma işaret ediyor.

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

SICAK HAVA VE NEM BUNALTACAK

Hal böyleyken Genel Müdürlüğü, yeni haftanın tahminlerini paylaştı. Değerlendirmelere göre Türkiye genelinde sıcaklık değerleri bir miktar daha yükselecek. Yurdun güney ve güneydoğu bölgelerinde günlerdir etkili olan sıcak hava dalgası salı gününden itibaren Karadeniz'in kuzeydoğusundaki birkaç il haricinde yurt genelinde rekor seviyeleri gösterecek. Termometrelerin güney ve güneydoğudaki çok sayıda ilde 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, nem de sıcaklığa eşlik edince hissedilen hava sıcaklıkları çok daha yüksek seyredecek.

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 TEMMUZ 2025)

Meteorolojik verilere göre bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 36°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 37°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 32°C Az bulutlu ve açı

KIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açık

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 33°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 37°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 38°C Az bulutlu ve açık

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 36°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 32°C Parçalı bulutlu

KONYA 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutlu

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 30°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 28°C Parçalı ve az bulutlu

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 39°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji rekor sıcaklık ve nem için gün verdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 43°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 40°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 40°C Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#hava sıcaklığı
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Güncel Hava Durumu
#yüksek sıcaklık
#Gündem
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