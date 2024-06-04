Hava bunaltacak! 40 derece üstü ve toz taşınımı uyarısı

04 Haziran 2024 06:54 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 06:55

Türkiye oldukça sıcak bir hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına göre yurt genelinde cuma gününe kadar sıcak hava bunaltmaya devam edecek.

Uzman meteorologların yaptığı değerlendirmelere, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler 40 derecenin üzerinde sıcaklıklara işaret edecek. Bazı bölgeler ise Afrika üzerinden gelen hafif toz taşınımının etkisine girecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcak havanın cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üstünde seyredeceğini söyledi. Özellikle güney bölgelere dikkat çeken Çelik, "Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı.

Çelik, özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlılara, dışarıya çıkmamaları veya tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Güneşe çıkmak zorunda olan vatandaşların koruyucu krem, şemsiye ya da şapka gibi önlemler almasında da fayda var.

Bölgesel olarak hafif bir çöl tozu taşınımı ihtimali olduğunu da belirten Çelik, "Ege ve İç Anadolu'nun batısında bugün ve yarın çok az da olsa bir toz taşınımı ihtimali var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

Tahminlere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı bugün 30 derecenin üzerinde seyredecek. Ankara'daki en yüksek sıcaklığın 32-33 derecelerde seyretmesi, hafta sonunda ise 28-29 dereceye düşmesi bekleniyor.

Tahminlere göre İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar bugün 30-31 dereceler civarında olacak. İzmir ise daha bunaltıcı günlernden geçiyor. Şehirde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 34 ile 36 derece arasında hissedilmesi bekleniyor.