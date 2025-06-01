Hava durumu (1 Haziran) | Meteoroloji 7 ili sarı kodla uyardı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor!

Yazın ilk günü yağışla başladı. Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı verdi. Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İşte 1 Haziran 2025 hava durumu ve diğer tahminler...

Haziran ayı sağanakla geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Haziran Cumartesi günü için yurdun büyük bölümünü kapsayan sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'de etkisini artırması beklenen yağışlar bazı illerde kuvvetli olacak. 7 il için sarı kodlu uyarı verilirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (1 HAZİRAN 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi’nin büyük kısmı (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç), Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat, Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

7 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji bugün 7 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan sarı kodlu duyuruda Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yşayan vatandaşların kuvvetli yağışın beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Açıklamada ayrıca Afyon, Karabük, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde de yer yer etkili olabileceği belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 13°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 26°C Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 23°C Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 24°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 11°C, 17°C Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 17°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 24°C Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 19°C Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 11°C, 20°C Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 9°C, 20°C Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 15°C, 24°C Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 13°C, 27°C Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C Yağışların doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 7°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 25°C Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C Parçalı bulutlu

VAN 9°C, 23°C Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 17°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 20°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu