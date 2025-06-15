Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, 15 Haziran hava durumu raporunu yayımladı... Tahminlere göre bugün, İstanbul'un da aralarında olduğu 15 ilde sağanak yağmur geçişleri görülecek. Buna karşın hava sıcaklıkları yurt genelinde ısınmaya devam edecek. Bazı bölgelerde 40 derecenin üzerinde sıcaklık değerleri izlenecek. İşte son hava durumu tahminleri...
Türkiye haziran ayını oldukça sıcak geçiriyor. Yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Buna karşın poyrazın etkisiyle bazı kentlerimizde kuvvetli sağanak geçişleri gözlemleniyor. Bu illerde gün içindeki en düşük değerlerin kış mevsimine yakın derecelerde seyretmesi ülke genelindeki ortalama hava sıcaklıklarının mevsim normalinin 1 ila 3 derece altına düşmesine neden oluyor. Bugünki hava durumu tahminlerine göre ise aralarında İstanbul'un da olduğu 15 ilde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege Bölgesi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerinden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli şekilde, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 29°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 30°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 28°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 32°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 32°C Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 27°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 33°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 28°C Parçalı bulutlu
ISPARTA 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA 26°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 25°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 25°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 26°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU 21°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 25°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 25°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 33°C Parçalı bulutlu
VAN 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 40°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 34°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 41°C Az bulutlu ve açık