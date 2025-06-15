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 | Suat Vilgen

Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, 15 Haziran hava durumu raporunu yayımladı... Tahminlere göre bugün, İstanbul'un da aralarında olduğu 15 ilde sağanak yağmur geçişleri görülecek. Buna karşın hava sıcaklıkları yurt genelinde ısınmaya devam edecek. Bazı bölgelerde 40 derecenin üzerinde sıcaklık değerleri izlenecek. İşte son hava durumu tahminleri...

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Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 07:40
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 07:40

Türkiye haziran ayını oldukça sıcak geçiriyor. Yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Buna karşın poyrazın etkisiyle bazı kentlerimizde kuvvetli sağanak geçişleri gözlemleniyor. Bu illerde gün içindeki en düşük değerlerin kış mevsimine yakın derecelerde seyretmesi ülke genelindeki ortalama hava sıcaklıklarının mevsim normalinin 1 ila 3 derece altına düşmesine neden oluyor. Bugünki hava durumu tahminlerine göre ise aralarında İstanbul'un da olduğu 15 ilde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege Bölgesi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerinden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli şekilde, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 29°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 30°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 28°C Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 32°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 32°C Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 27°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUM

ADANA 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 33°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 28°C Parçalı bulutlu

ISPARTA 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUM

ANKARA 26°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 25°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 25°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 26°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 21°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 25°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUM

ERZURUM 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 33°C Parçalı bulutlu

VAN 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava durumu (15 Haziran) | Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 40°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 34°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 41°C Az bulutlu ve açık

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