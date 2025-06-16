Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

Yurdun büyük bölümü yaz sıcakları ile kavrulurken Meteoroloji, tam 26 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi. 4 ilde ise kuvvetli rüzgar olumsuzluklara neden olabilir. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Haziran hava durumu ve il il tahminler...
Türkiye sıcak yaz günlerine geçiş yaparken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahmin raporunu yayımlarken tam 26 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Uzman değerlendirmelerine göre bugün 4 ilde ise kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkileyebilir.
Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Çankırı, Artvin, Muş ve Van çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre kalan bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Diğer yandan bugün rüzgarın, İzmir, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
BALIKESİR 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 15°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 9°C, 25°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 33°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
UŞAK 10°C, 27°C Az bulutlu ve açık
ADANA 22°C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 30°C Sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 28°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU 7°C, 22°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 27°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 12°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl
RİZE 16°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 6°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
KARS 6°C, 21°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 31°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık