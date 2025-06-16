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 | Suat Vilgen

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

Yurdun büyük bölümü yaz sıcakları ile kavrulurken Meteoroloji, tam 26 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi. 4 ilde ise kuvvetli rüzgar olumsuzluklara neden olabilir. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Haziran hava durumu ve il il tahminler...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 06:30
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 06:33

Türkiye sıcak yaz günlerine geçiş yaparken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahmin raporunu yayımlarken tam 26 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Uzman değerlendirmelerine göre bugün 4 ilde ise kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkileyebilir.

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Çankırı, Artvin, Muş ve Van çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre kalan bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Diğer yandan bugün rüzgarın, İzmir, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 15°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 9°C, 25°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 33°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık

UŞAK 10°C, 27°C Az bulutlu ve açık

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 22°C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 30°C Sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 28°C Az bulutlu ve açık

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 7°C, 22°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 27°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 12°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl

RİZE 16°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 6°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C, 21°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu (16 Haziran) | Meteoroloji 26 il için uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor
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Sıcak hava dalgası geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 31°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#sağanak yağış
#kuvvetli yağış
#kuvvetli rüzgar
#Meteoroloji
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#Gündem
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