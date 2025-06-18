Hava durumu (18 Haziran) | Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Meteoroloji il il uyardı!

Türkiye 4 ildeki kısa süreli yerel sağanak yağışlar dışında bugün yılın şu ana kadarki en sıcak gününü yaşamlaya hazırlanıyor. Bazı doğu ve güney illerimizde hissedilen sıcaklık değerleri 40 derecenin üzerine çıkacak. İşte Meteoroloji'nin son tahminleri ve 18 Haziran hava durumu...
Sıcak yaz günleri yurt genelinde bugünden itibaren etkisini artırmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre bugün Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de görülmesi beklenen kısa süreli yerel sağanak yağışlar dışında Türkiye günlük güneşlik bir gün geçirecek.
Meteoroloji uzmanlarına göre özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Ancak nem ile birlikte sıcaklık değerleri 40 derecenin üzerinde hissedilecek.
Yurdun kuzeydoğu kesimleri ise bugün görece en serin bölgeler olacak. Bu bölgelerde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava görüleceği tahmlin ediliyor.
Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 33°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 35°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 29°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AFYON 29°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 37°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 33°C Az bulutlu ve açık
UŞAK 32°C Az bulutlu ve açık
ADANA 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 35°C Az bulutlu ve açık
HATAY 34°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 31°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 30°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR 31°C Az bulutlu
KONYA 28°C Az bulutlu
SİVAS 24°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU 28°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 31°C Az bulutlu
SİNOP 28°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 25°C Az bulutlu
AMASYA 30°C Parçalı bulutlu
RİZE 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 28°C Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM 22°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 20°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 31°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 19°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 35°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 33°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 31°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 33°C Az bulutlu ve açık