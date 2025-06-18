Hava durumu (18 Haziran) | Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Meteoroloji il il uyardı!

Türkiye 4 ildeki kısa süreli yerel sağanak yağışlar dışında bugün yılın şu ana kadarki en sıcak gününü yaşamlaya hazırlanıyor. Bazı doğu ve güney illerimizde hissedilen sıcaklık değerleri 40 derecenin üzerine çıkacak. İşte Meteoroloji'nin son tahminleri ve 18 Haziran hava durumu...

Sıcak yaz günleri yurt genelinde bugünden itibaren etkisini artırmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre bugün Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de görülmesi beklenen kısa süreli yerel sağanak yağışlar dışında Türkiye günlük güneşlik bir gün geçirecek.

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI!

Meteoroloji uzmanlarına göre özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Ancak nem ile birlikte sıcaklık değerleri 40 derecenin üzerinde hissedilecek.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ise bugün görece en serin bölgeler olacak. Bu bölgelerde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava görüleceği tahmlin ediliyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 33°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 35°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 29°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 29°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 37°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 33°C Az bulutlu ve açık

UŞAK 32°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 35°C Az bulutlu ve açık

HATAY 34°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 31°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 30°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR 31°C Az bulutlu

KONYA 28°C Az bulutlu

SİVAS 24°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 28°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 31°C Az bulutlu

SİNOP 28°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 25°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 30°C Parçalı bulutlu

RİZE 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 28°C Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 22°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 20°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 31°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 19°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 35°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 33°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 31°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 33°C Az bulutlu ve açık