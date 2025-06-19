Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Hava durumu (19 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yayımladı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere çıkmaya başladı. Yurtta bugün birçok bölgede termometreler mevsim normalleririn üzerinde sıcaklık değerlerine işaret edecek. Vatandaşların güneşin en yüksekte olduğu öğlen saatlerinde mümkün olduğunca dışanı çıkmamaları öneriliyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 06:54
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 07:01

Yaz sıcakları etkisini artırıyor, yurt genelinde hava adeta kavuruyor. Meteoroloji'nin 19 Haziran tarihli son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde gökyüzü açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak özellikle öğle saatlerinde hayatı zorlaştırabilir. Uzmanlar, bu saatlerde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini hatırlatıyor. Bazı Karadeniz illerinde ise kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İl il hava durumu detaylarıyla bugünün tablosu haberimizde.

Hava durumu (19 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yayımladı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporlarını yayımladı. Değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava bugün az bulutlu ve açık olacak. Zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu:

Hava durumu (19 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yayımladı

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 33°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 34°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 30°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 33°C Az bulutlu ve açık

Hava durumu (19 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yayımladı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 30°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 36°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 36°C Az bulutlu ve açık

UŞAK 32°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 38°C Az bulutlu ve açık

HATAY 31°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 32°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 31°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 32°C Az bulutlu ve açık

KONYA 30°C Az bulutlu ve açık

SİVAS 26°C Az bulutlu ve açık

Hava durumu (19 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yayımladı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 29°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 30°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 28°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 25°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 31°C Az bulutlu ve açık

RİZE 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 27°C Az bulutlu ve açık

TRABZON 24°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 25°C Az bulutlu ve açık

KARS 24°C Az bulutlu ve açık

MALATYA 34°C Az bulutlu ve açık

VAN 24°C Az bulutlu ve açık

Hava durumu (19 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yayımladı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 34°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 37°C Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#Meteoroloji
#Güncel Hava Durumu
#Il Il Hava Durumu
#Türkiye Hava Durumu
#Yüksek Sıcaklık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.