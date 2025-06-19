Hava durumu (19 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yayımladı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere çıkmaya başladı. Yurtta bugün birçok bölgede termometreler mevsim normalleririn üzerinde sıcaklık değerlerine işaret edecek. Vatandaşların güneşin en yüksekte olduğu öğlen saatlerinde mümkün olduğunca dışanı çıkmamaları öneriliyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu...

Yaz sıcakları etkisini artırıyor, yurt genelinde hava adeta kavuruyor. Meteoroloji'nin 19 Haziran tarihli son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde gökyüzü açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak özellikle öğle saatlerinde hayatı zorlaştırabilir. Uzmanlar, bu saatlerde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini hatırlatıyor. Bazı Karadeniz illerinde ise kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İl il hava durumu detaylarıyla bugünün tablosu haberimizde.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporlarını yayımladı. Değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava bugün az bulutlu ve açık olacak. Zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 33°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 34°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 30°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 33°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 30°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 36°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 36°C Az bulutlu ve açık

UŞAK 32°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 38°C Az bulutlu ve açık

HATAY 31°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 32°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 31°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 32°C Az bulutlu ve açık

KONYA 30°C Az bulutlu ve açık

SİVAS 26°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 29°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 30°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 28°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 25°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 31°C Az bulutlu ve açık

RİZE 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 27°C Az bulutlu ve açık

TRABZON 24°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 25°C Az bulutlu ve açık

KARS 24°C Az bulutlu ve açık

MALATYA 34°C Az bulutlu ve açık

VAN 24°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 34°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 37°C Az bulutlu ve açık