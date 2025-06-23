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 | Suat Vilgen

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporlarını paylaşırken sıcak hava konusunda yeni bir uyarı geçti. Rapora göre bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, ilerleyen günlerde daha da artacak. Peki bugün ülke genelinde hava nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 06:40
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 07:10

Yaz mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle yeni hafta itibarıyla pek çok kentte sıcaklık artışı daha da belirginleşecek. Uzmanlar, sıcak havanın neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Öte yandan bazı bölgelerde yerel sağanaklar da etkili olacak.

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Meteoroloji sıcak hava konusunda uyarıyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor. Özellikle yurdun güney, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde birçok ilde sıcaklık değerlerinin 40°C üzerini görmesi bekleniyor. Yaşlı ve çocukların yan sıra sağlık riski bulunan vatandaşların güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği öğlen saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmalaları gerekiyor.

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

23 Haziran Pazar günü, yurdun bazı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde Adana, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta’nın güney ve doğu bölgeleri ile Konya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz’de Rize ile Trabzon’da da gece ve sabah saatlerinde sağanak geçişleri görülecek. Doğu Anadolu’da ise Erzurum ve Kars çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer illerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 13°C, 32°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 15°C, 35°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 10°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 35°C Az bulutlu ve açık

UŞAK 10°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 23°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlı

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 12°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 6°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 8°C, 27°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 12°C, 30°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 25°C Az bulutlu ve açık

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 11°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 8°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu (23 Haziran) | Meteoroloji uyardı! Daha da sıcak olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 22°C, 36°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C Az bulutlu ve açık

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