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 | Suat Vilgen

Hava durumu (23 Mayıs) | Yağmur kuvvetli geliyor, günlerce sürecek! Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı

Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Üstelik yağış bu kez günlerce sürecek. Peki bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 23 Mayıs hava durumu raporu ve diğer detaylar...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 07:05
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 07:41

Yurt genelinde son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya uzunca bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son rapor ile yeni bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını duyurdu.

Hava durumu (23 Mayıs) | Yağmur kuvvetli geliyor, günlerce sürecek! Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı

YAĞMURLU HAVA KAPIYA DAYANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin haritalarına göre, Türkiye 26 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.

Hava durumu (23 Mayıs) | Yağmur kuvvetli geliyor, günlerce sürecek! Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı

Hafta boyunca batı bölgelerden başlayarak yurdun büyük bölümünde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde günler boyu güneş yüzünü göstermeyecek.

Hava durumu (23 Mayıs) | Yağmur kuvvetli geliyor, günlerce sürecek! Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Diğer yandan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi birçok vatandaş tatil planı yapmaya başlarken, akıllara "Bayramda hava nasıl olacak?", "Bayramda yağmur yağacak mı?" soruları geliyor. Meteorolojik verilere göre. Yağışlı hava dalgası Kurban Bayramı arifesinde yani 4 Haziran'da etkisini batıdan başlayarak yitirmeye başlayacak. Yağmurlu havanın kademe kademe yurdu terk etmesi ve ülke genelinde Kurban Bayramı'nın güneşli bir havada kutlanması bekleniyor.

Hava durumu (23 Mayıs) | Yağmur kuvvetli geliyor, günlerce sürecek! Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 MAYIS)

Bu arada Meteoroloji 23 Mayıs hava durumu tahminlerini de paylaştı. Uİzman değerlendirmelerine göre ülke genelind bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak., Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Hava durumu (23 Mayıs) | Yağmur kuvvetli geliyor, günlerce sürecek! Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 33°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 31°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ANTALYA 31°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ISPARTA 31°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 30°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 32°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 32°C Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 28°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

RİZE 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 34°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

VAN 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 36°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 34°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 34°C Parçalı ve az bulutlu

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#Gündem
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