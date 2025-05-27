Hava durumu (27 Mayıs) | Meteoroloji 34 il için uyardı! Sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji, 34 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yurdun büyük bölümünde hava serinlerken, doğu kesimlerde sıcaklık normallerin üzerinde seyredecek. Toz taşınımı da etkisini sürdürüyor. İşte 27 Mayıs hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Mayıs tarihli hava durumu raporun paylaştı. Değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışların bölge bölge aralıklarla süreceği sıcaklık derecelerinin de yağış olan bölgelerde bir nebze serinleyeceği belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (27 MAYIS 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 27 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeybatısından Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Batı Karadeniz’in doğusunda ve İç Anadolu’nun Yozgat, Çankırı, Çorum çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

TOZ TAŞINIMI SÜRÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde düşerek mevsim normallerine gerilemesi beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, hem yağış hem de toz taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına ve trafik güvenliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşte il il hava durumu raporu:

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu