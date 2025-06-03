Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Hava durumu (3 Haziran) | Kavurucu sıcaklar için geri sayım! Meteoroloji tarih verdi

Türkiye, sıcak yaz günlerine merhaba demeye hazırlanıyor. Son dönemde bölge bölge etkili olan sağanak yağış geçişleri son buluyor. Meteoroloji orta vadeli hava durumu tahminlerini yayımlarken yağmur bulutlarının ülkeyi tamamen terk edeceği ve bunaltıcı sıcakların etkisini göstereceği günü de paylaştı. İşte kısa ve orta vadeli hava durumu raporu

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 06:51

Son dönemde etkili olan sağanak yağmur geçişlerinin ardından kavurucu yaz sıcakları Türkiye'nin kapısını çalmak üzere. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan kısa, orta ve uzun vadeli hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde perşembe gününden itibaren sıcaklık değerlerin hızla yükselmeye başlıyor. Gün gün doğuya kayan yağışlı hava sistemi Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günün itibarıyla tüm yurdu terk edecek. Sıcaklıklar da yurt genelinde ortalama 10 ila 12 derece arasında yükselecek. Özellikle yurdun güney ve güneydoğu kesimlerinde sıcaklık değerlerinin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Hava durumu (3 Haziran) | Kavurucu sıcaklar için geri sayım! Meteoroloji tarih verdi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yudun iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık bir gün geçirmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde olacağı belirtildi.

Hava durumu (3 Haziran) | Kavurucu sıcaklar için geri sayım! Meteoroloji tarih verdi

4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Diğer yandan yağışların Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladığı bu illerde yaşayan vatandaşlardan ani su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Hava durumu (3 Haziran) | Kavurucu sıcaklar için geri sayım! Meteoroloji tarih verdi
ETİKETLER
#Ankara
#et fiyatları
#fiyatlar
#fiyatlar düştü
#Harita
#Kelime Grubu
#akaryakıt
#sıcaklık
#hava tahmini
#yağmur
#meteoroloji
#sel
#sağanak
#savanak
#hava sıcaklıkları
#dikkat
#hava-durumu
#Meteoroloji
#Sıcaklık Artışı
#Güncel Hava Durumu
#Türkiye Hava Durumu
#Sarı Kod Uyarı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.