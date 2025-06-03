Hava durumu (3 Haziran) | Kavurucu sıcaklar için geri sayım! Meteoroloji tarih verdi

Türkiye, sıcak yaz günlerine merhaba demeye hazırlanıyor. Son dönemde bölge bölge etkili olan sağanak yağış geçişleri son buluyor. Meteoroloji orta vadeli hava durumu tahminlerini yayımlarken yağmur bulutlarının ülkeyi tamamen terk edeceği ve bunaltıcı sıcakların etkisini göstereceği günü de paylaştı. İşte kısa ve orta vadeli hava durumu raporu

Son dönemde etkili olan sağanak yağmur geçişlerinin ardından kavurucu yaz sıcakları Türkiye'nin kapısını çalmak üzere. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan kısa, orta ve uzun vadeli hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde perşembe gününden itibaren sıcaklık değerlerin hızla yükselmeye başlıyor. Gün gün doğuya kayan yağışlı hava sistemi Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günün itibarıyla tüm yurdu terk edecek. Sıcaklıklar da yurt genelinde ortalama 10 ila 12 derece arasında yükselecek. Özellikle yurdun güney ve güneydoğu kesimlerinde sıcaklık değerlerinin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yudun iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık bir gün geçirmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde olacağı belirtildi.

4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Diğer yandan yağışların Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladığı bu illerde yaşayan vatandaşlardan ani su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.