Hava durumu (8 Haziran) | Sıcaklıklar artıyor, bazı bölgelerde sağanak uyarısı!

Yurdun batısı ve güneydoğusunda yerel sağanaklar beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Rüzgar hafif ama yönler değişiyor. İşte bölge bölge ve il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Haziran 2025 Pazar günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 8 Haziran 2025 Pazar günü ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Muğla’nın iç kesimleri, Denizli’nin güneyi, Burdur’un batısı ile Hakkâri çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Rüzgarların ise genel olarak kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu kapsamda, özellikle yerel yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı da yapılıyor.
BALIKESİR 31°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 34°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 27°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 30°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 32°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 37°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 34°C Parçalı ve az bulutlj
MANİSA 37°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA 34°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 30°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 34°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 33°C Az bulutlu ve açıkw
ESKİŞEHİR 32°C Az bulutlu ve açık
KONYA 33°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 30°C Az bulutlu ve açık
BOLU 30°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 32°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 27°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 23°C Az bulutlu ve açık
AMASYA 34°C Az bulutlu ve açık
RİZE 24°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN 24°C Az bulutlu ve açık
TRABZON 22°C Az bulutlu ve açık
ERZURUM 25°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 23°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 34°C Az bulutlu ve açık
VAN 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 38°C Az bulutlu ve açık