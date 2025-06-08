Hava durumu (8 Haziran) | Sıcaklıklar artıyor, bazı bölgelerde sağanak uyarısı!

Yurdun batısı ve güneydoğusunda yerel sağanaklar beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Rüzgar hafif ama yönler değişiyor. İşte bölge bölge ve il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Haziran 2025 Pazar günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 8 Haziran 2025 Pazar günü ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Muğla’nın iç kesimleri, Denizli’nin güneyi, Burdur’un batısı ile Hakkâri çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Rüzgarların ise genel olarak kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu kapsamda, özellikle yerel yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı da yapılıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 31°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 34°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 27°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 30°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 32°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 37°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 34°C Parçalı ve az bulutlj

MANİSA 37°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 34°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 30°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 34°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 33°C Az bulutlu ve açıkw

ESKİŞEHİR 32°C Az bulutlu ve açık

KONYA 33°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 30°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 30°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 32°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 23°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 34°C Az bulutlu ve açık

RİZE 24°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN 24°C Az bulutlu ve açık

TRABZON 22°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 25°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 23°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 34°C Az bulutlu ve açık

VAN 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 38°C Az bulutlu ve açık