Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yaz mevsimi her geçen gün etkisini daha da hissettirirken bugün bir bölge hariç yurt genelinde güneş yüzünü bol bol gösterecek. 8 ilde ise yer yer gök gürültülü olmak üzere kuvvetli yağmur geçişleri görülecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (9 HAZİRAN)
Yapılan uzman değerlendirmelerine göre Kurban Bayramı'nın son günü yani bugün yurdun Doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteorolojik verilere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken bugün rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İşte il il hava durumu tahminleri...
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR 32°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 36°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 33°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 32°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 34°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 38°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 34°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 31°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 35°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 33°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 34°C Az bulutlu ve açık
KONYA 33°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 31°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 29°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 30°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 24°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 34°C Az bulutlu ve açık
RİZE 25°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN 26°C Az bulutlu ve açık
TRABZON 23°C Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 35°C Az bulutlu ve açık
VAN 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı