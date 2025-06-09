Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

Hava durumu nasıl sorusunun cevabı Meteoroloji'den geldi. Bugün yani bayramın son günü bir bölge hariç yurt genelinde hava açık. Tahminlere göre bugün 8 ilde yağış var. İşte 9 Haziran hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yaz mevsimi her geçen gün etkisini daha da hissettirirken bugün bir bölge hariç yurt genelinde güneş yüzünü bol bol gösterecek. 8 ilde ise yer yer gök gürültülü olmak üzere kuvvetli yağmur geçişleri görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (9 HAZİRAN)

Yapılan uzman değerlendirmelerine göre Kurban Bayramı'nın son günü yani bugün yurdun Doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteorolojik verilere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken bugün rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 32°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 36°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 33°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 32°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 34°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 38°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 34°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 31°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 35°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 33°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 34°C Az bulutlu ve açık

KONYA 33°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 31°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 29°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 30°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 24°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 34°C Az bulutlu ve açık

RİZE 25°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN 26°C Az bulutlu ve açık

TRABZON 23°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 35°C Az bulutlu ve açık

VAN 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU