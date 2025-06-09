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 | Suat Vilgen

Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

Hava durumu nasıl sorusunun cevabı Meteoroloji'den geldi. Bugün yani bayramın son günü bir bölge hariç yurt genelinde hava açık. Tahminlere göre bugün 8 ilde yağış var. İşte 9 Haziran hava durumu...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 07:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yaz mevsimi her geçen gün etkisini daha da hissettirirken bugün bir bölge hariç yurt genelinde güneş yüzünü bol bol gösterecek. 8 ilde ise yer yer gök gürültülü olmak üzere kuvvetli yağmur geçişleri görülecek.

Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (9 HAZİRAN)

Yapılan uzman değerlendirmelerine göre Kurban Bayramı'nın son günü yani bugün yurdun Doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteorolojik verilere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken bugün rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İşte il il hava durumu tahminleri...

Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BALIKESİR 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE 36°C Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ 33°C Parçalı ve az bulutlu
Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 34°C Parçalı ve az bulutlu
  • MANİSA 38°C Parçalı ve az bulutlu
Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 34°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 31°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA 35°C Parçalı ve az bulutlu
Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 33°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR 34°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA 33°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR 31°C Az bulutlu ve açık
Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 29°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE 30°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP 30°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK 24°C Az bulutlu ve açık
Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 34°C Az bulutlu ve açık
  • RİZE 25°C Az bulutlu ve açık
  • SAMSUN 26°C Az bulutlu ve açık
  • TRABZON 23°C Az bulutlu ve açık
Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA 35°C Az bulutlu ve açık
  • VAN 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • DİYARBAKIR 38°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP 37°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN 35°C Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA 39°C Az bulutlu ve açık
Hava durumu (9 Haziran) | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı
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