Hava durumu değişiyor! Meteoroloji'den şiddetli yağış ve soğuk hava uyarısı geldi

20 Ekim 2024 06:29 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 06:55

Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Son tahminlere göre yurdun büyük bölümü şiddetli yağış ve soğuk havanın etkisine giriyor. İşte 20 Ekim 2024 hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Ekim 2023 hava durumu​ raporunu yayımladı. Uzmanlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin büyük bölümü şiddetli sağanak​, rüzgar​ ve buna bağlı soğuk havanın etkisi altına girecek. Uzman meteorologların tahminlerine göre özellikle Doğu Karadeniz ve Kastamonu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış​ beklentisi var. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 EKİM 2024)

Bugün hava yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Öte yandan İç Ege ve İç Anadolu bölgelerine yönelik önemli bir uyarı daha yapıldı. Bu iki bölgede sabah saatlerinde aşırı soğumaya bağlı olarak zirai don olayının görülebileceği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir diğer uyarıda ise rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.