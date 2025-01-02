Hava durumu değişiyor! Yağmur, kar ve soğuk geri dönüyor | Meteoroloji tarih verdi

02 Ocak 2025 06:55 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 06:56

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımlarken yeni yağışlı hava dalgası için tarih verdi. Tahminlere göre yurt genelinde güneşli günleri sona erdirecek soğuk dalga, ilk olarak batı bölgelerimizde etkili olacak. Birçok bölgede ise kar yağışı görülecek. İşte 2 Ocak 2025 hava durumu raporu...

Türkiye​ yeni yıla güneşli bir gökyüzü ile girerken yeni ve yağışlı bir hava dalgası ülkemize doğru hareket etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre, güneybatı üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

YAĞMUR VE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Rapora göre, yurt genelinde bugünden itibaren iki gün daha güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Ancak yarın yani 3 Ocak Cuma günü itibarıyla Muğla​, Aydın​ ve İzmir​'den bölgelerinden başlayarak yağışlı bir hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacak.

HAFTA SONU PLANI YAPARKEN DİKKAT!

Soğumayı da beraberinde getirecek alçak basınç dalgası cumartesi günü Ege ve Marmara Bölgelerinin tamamı Akdeniz'in ve İç Anadolu Bölgesi'nin batısı Batı ve Orta Karadeniz'e yağış getirecek. Yağışlı hava pazar günü ise Trakya'nın kuzeybatısı dışında yurdun tamamını etkisi altına alacak. Yağışlar Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (2 OCAK PERŞEMBE)

Meteoroloji'nin günlük hava durumuna göre ise bugün Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis beklentisi var. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Diğer yandan uzun yıllardır etkili bir kar yağışının görülmediği megakent İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuz da son günlerde ilgi görüyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenlerin Ocak ayının 9-10 nu beklemeleri gerektiğini söyledi. Bu dönemde Rusya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgasının İstanbul'a ulaşması halinde dev kente yoğun kar yağışı bırakabileceği belirtiliyor.