Hava durumu | Meteoroloji uyardı: 7 ilde sağanak yağış bekleniyor

15 May 2024 06:46 - Güncelleme : 15 May 2024 06:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Mayıs 2024 tarihli son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Uzun süre yurdu etkisi altına alan gri bulutlar ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünde yerini ışıl ışıl bir gökyüzüne bıraktı.

Havalar tam olarak ısınmasa da sıcaklık artışının başladığını da söylemek mümkün. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde artan sıcaklıklar sonrası turistik açıdan hareketlilik de başladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Uzman meteorologlar tarafından yapılan gözlemlere göre ülke genelinde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Buna karşın bazı bölgelerin yanı sıra 7 ilde sağanak yağış ihtimali kuvvetli. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 21°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 21°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU