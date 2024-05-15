Hava durumu | Meteoroloji uyardı: 7 ilde sağanak yağış bekleniyor
Yurdun batısı güneşli günler yaşanırken, güney ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Tahminlere göre 7 ilde ani su baskını ve sel riski var. İşte 15 Mayıs il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Mayıs 2024 tarihli son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Uzun süre yurdu etkisi altına alan gri bulutlar ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünde yerini ışıl ışıl bir gökyüzüne bıraktı.
Havalar tam olarak ısınmasa da sıcaklık artışının başladığını da söylemek mümkün. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde artan sıcaklıklar sonrası turistik açıdan hareketlilik de başladı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Uzman meteorologlar tarafından yapılan gözlemlere göre ülke genelinde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Buna karşın bazı bölgelerin yanı sıra 7 ilde sağanak yağış ihtimali kuvvetli. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON °C, 21°C Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 28°C Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
- UŞAK °C, 21°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- BURDUR °C, 23°C Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 26°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 20°C Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- KARS °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 26°C Parçalı bulutlu