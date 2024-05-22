Hava griye döndü! İzmir'de çöl tozu kabusu

22 May 2024 11:28 - Güncelleme : 22 May 2024 11:40

Son zamanlarda ara ara etkili olan çöl tozu yine İzmir'e kabus gibi çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı bölgelerinde Afrika üzerinden gelen toz taşınımının etkili olabileceği uyarısını yapmıştı.

İzmir'de sabahın erken saatlerinden itibaren güneşin doğuşu bile görünmezken, havanın rengi griye döndü. Kentin iki yakasının zor görünmesine sebebiyet veren çöl tozu, öğle saatlerine doğru gözle görülür derecede arttı.

Öte yandan, çöl tozu ve hafif yağmurun etkisiyle araçlar da çamura bulandı. Binlerce aracın tozun etkisiyle kirlendiği gözlendi. Konuyla ilgili uzmanlar ise çöl tozunun sağlığa ciddi zararları olduğu konusunda vatandaşları uyarıyor.