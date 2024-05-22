Hava kalitesi bozuluyor, toz taşınımı ve sağanak geliyor! Meteoroloji 22 Mayıs raporunu duyurdu

22 May 2024 06:24 - Güncelleme : 22 May 2024 06:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre beş bölgeye toz taşınımı uyarısı yapıldı. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı Mayıs ayının sonlarına doğru giderek yükselmeye ve yaz sıcaklarını yıkamaya devam ediyor. İç kesimlerde 2-4 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

5 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı yaşanması bekleniyor. Bu sebeple görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinin bozulabileceğine dikkat çekilerek uyarı yapıldı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu Eskişehir, Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu